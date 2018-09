Fußball-Verbandsliga Heimspiel! Süd erwartet Rutesheim

Kirchbierlingen / Helen Weible

Der SSV Ehingen-Süd darf sich nicht beklagen. Vor zwei Wochen der tolle Derbysieg gegen Laupheim und zuletzt der Auswärtserfolg gegen Löchgau bescheren dem Tabellenzweiten der Fußball-Verbandsliga Württemberg zwölf Punkte. „Das macht Spaß momentan“, sagt auch Trainer Michael Bochtler, der vergangenes Wochenende seine Lizenz verlängern ließ und wieder von Co-Coach Michael Turkalj vertreten wurde. Beim Derby mit Laupheim gab es eine stattliche Publikumskulisse. Auch heute Nachmittag, am siebten Spieltag, dürften sich wieder ordentlich Zuschauer auf der Pfarrei einfinden. Zu Gast in Kirchbierlingen ist am heutigen Samstag (15.30 Uhr) der SKV Rutesheim.

Beide Mannschaften, Süd Zweiter, Rutesheim Dritter, hätten nicht mit einem solch’ famosen Saisonstart gerechnet. Die Rutesheimer waren bis zum zurückliegenden Spieltag gar ohne Niederlage. In Laupheim mussten sie letztlich eine knappe 0:1-Niederlage hinnehmen. Auf dem Platz in Laupheim hatte die spielstarke Mannschaft von Trainer Rolf Kramer ihre Probleme mit dem unebenen Geläuf. „Hier werden sie auf einem guten Platz spielen und vieles fußballerisch lösen“, freut sich Bochtler auf das Kräftemessen. Er erwartet ein Team, das sehr geschlossen agiert, das die eigene Elf mit starken Außenspielern und torgefährlichen Angreifern (Salvatore Catanzano) vor Probleme stellt.

Viele Ausfälle zu kompensieren

Selbst hat er nicht viele Alternativen. Im Prinzip fehlt dem Süd-Trainer mit elf Ausfällen eine komplette Mannschaft. „Da sind mir stark die Hände gebunden“, sagt der Coach. Man müsse schauen, wie man einwechsle. Mit Hannes Pöschl, Filip Sapina, Timo Barwan, Danijel Sutalo, Semir Telalovic, Jan-Luca Daur, Max Vöhringer, Fabian Sameisla, Stefan Hess und Timo Kästle sowie Benjamin Gralla im Tor habe er aber eine gute Startelf. Mit dem Stamm habe es jüngst immer gut funktioniert. „Und dann müssen wir eben etwas improvisieren“, bleibt Bochtler trotz lediglich zweier Feldspieler zum Auswechseln optimistisch. Neben den bekannten Verletzten fehlt Noah Gnandt aus privaten Gründen, Aaron Akhabue ist wegen eines Arbeitsunfalls krank geschrieben und Daniel Weber ist beruflich verhindert.