Fußball-Landesliga Härtetest in Ochsenhausen

Härtetest in Ochsenhausen

Roland Flad

Der TSG Ehingen steht im Abstiegskampf der nächste Härtetest bevor. Beim Tabellensiebten der Fußball-Landesliga, SV Ochsenhausen, sollen die zuletzt verpassten Punkte geholt werden. Kein leichtes Unterfangen für den Tabellenletzten, denn die Mannschaft von Spielertrainer Oliver Wild gilt als besonders heimstark. Vor eigener Kulisse haben die Ochsenhausener bislang die meisten Punkte geholt.

Ehingen hat dagegen auf fremden Plätzen noch nichts Berauschendes geboten; erst einmal ging die Mannschaft von Trainer Roland Schlecker auswärts als Sieger vom Platz. Wenngleich alles für Ochsenhausen spricht, so will sich Schleckers Mannschaft heute ab 15 Uhr nicht verstecken. „Wir müssen drei Punkte anstreben”, sagt Schlecker vor der Partie des 26. Spieltages. Die TSG sei gut besetzt. In der Abwehr fehlen jedoch mit den beiden gesperrten Co-Trainern Patrick Mrochen und Daniel Post gleich zwei ganz erfahrene Leute.

Mrochen muss nur heute zuschauen, bei Post steht die Sperre noch nicht fest. Auch Kai Schmid fehlt heute; er ist

privat verhindert. Daniel Topolovac und Jannik Lehner stehen bereit. Für Patrick Mrochen wird aller Voraussicht nach Jan Hadamitzky zum Einsatz kommen. Hadamitzky saß schon gegen Mietingen auf der TSG-Bank und ist wieder einsatzfähig.

Gombold, Guther, Filho

In der Offensive setzen die Ehinger auf Valentin Gombold, den immer gefährlichen Narciso Filho und Julian Guther, dem gegen Mietingen sein erstes Tor gelang, seit er zur Winterpause wieder zur TSG zurückgekehrt ist.

Aber auch Ochsenhausen verfügt über eine blendende Angriffsformation. Allen voran Torjäger Konrad Licht mit bislang neun Treffern, gefolgt von Michael und Oliver Wild. Beim 5:1-Erfolg des SV Ochsenhausen im Hinspiel auf dem TSG-Platz schossen Peter Schmid und

David Hartmann mit je zwei Treffern die Gäste im Alleingang zum Sieg. In der Saison 2015/16 übrigens gewann Ehingen in Ochsenhausen 5:1 durch die Tore von Gombold (3), Post und Filho. Es war der letzte Spieltag 2016; die TSG stieg dennoch ab.

Unter der Woche trotzte Ostrach (heute in Mietingen) dem TSV Berg beim 1:1 einen Punkt ab. Ein Remis gab es auch beim 3:3 zwischen Straßberg (morgen in Balingen) und Weingarten, das heute zum VfB Friedrichshafen muss. Während der FV Altheim einen Heim-Dreier gegen Oberzell anstrebt, erwartet der aufstrebende FV Ravensburg II im Top-Spiel den benachbarten TSV Berg.