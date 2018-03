Kreisliga A1 Guter Start auf holprigen Plätzen

ph

Die SG Öpfingen ist mit drei Punkten erfolgreich aus der Winterpause gestartet. Die Gralla-Elf siegte mit 2:1 gegen Schelklingen/Alb. Die Gäste lagen jedoch nach einem Eigentor mit 0:1 (15.) in Rückstand. „Wir hatten in der ersten Hälfte zwei gute Chancen. Dann bekommen wir in der 43. Minute (Heine) unglücklich den Ausgleich“, berichtet Alb-Trainer Wilfried Staiger. In Hälfte zwei sei dann Öpfingen klar überlegen gewesen. Tobias Schüle traf zum Sieg. „Wir sind gar nicht mehr aus der eigenen Hälfte heraus gekommen. Öpfingen hat daher verdient gewonnen“, sagte Staiger. SGÖ-Trainer Felix Gralla sah ein sehr zerfahrenes Spiel, „das auch 1:1 hätte ausgehen können.“

Ein 9:0-Schützenfest feierte Türkgücü Ehingen gegen Pflummern. Zur Halbzeit stand es bereits 4:0. Die Gästeabwehr war komplett überfordert. Mehmet Kaplan und Spielertrainer Tzafer Moustafa schnürten jeweils einen Hattrick. Der SV Oberdischingen siegte verdient mit 1:0 gegen Oggelsbeuren. „Wir hatten zum Schluss gute Konter und hätten auch 2:0 gewinnen können. Der Platz war überraschend gut zu bespielen“, urteilte SVO-Coach Mario Gegic. Den einzigen Treffer des Tages markierte Heiko Eberle (72.).

Auch Griesingen kam zu

einem 1:0-Heimsieg. Gegen Bussen traf Fabian Karle nach einem schönen Seitfallzieher in der 21. Minute. Peter Gobs hatte zwei gute Möglichkeiten zu erhöhen (48. und 56.). Beinahe wäre der Ausgleich gefallen, aber Bussens Manuel Braun scheiterte alleine vor SGG-Torhüter Christian Schenk (73.). „Das war das einzige Manko heute. Das darf nicht passieren. Ansonsten bin ich zufrieden. Entscheidend war heute die gute Einstellung und das Zweikampfverhalten“, lobte Trainer Marco Münch seine Elf.

Mit einem torlosen Remis trennten sich Ringingen und Betzenweiler. „Wir hatten zunächst eine gute Chance. Kurz vor der Pause hielt dann unser Torwart glänzend,“ berichtet SVR-Pressesprecher Markus Schele. Glück habe man in der zweiten Halbzeit gehabt, als die Gäste den Pfosten trafen. In der Schlussphase hatte Ringingen sogar die Möglichkeit zum Sieg, „aber ein Querpass kam nicht an“, so Schele.

Am Samstag bejubelten die SF Kirchen einen 3:1-Erfolg bei Ertingen/Binzwangen. Die Gastgeber lagen zwar mit 1:0 nach 21 Minuten in Führung, doch innerhalb von sieben Minuten hatten die Sportfreunde durch Treffer von Heinzelmann, Tress und Knittel die Partie gedreht. Spitzenreiter Riedlingen gab sich beim 6:0 in Dürmentingen keine Blöße.