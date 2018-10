Fußball-Kreisliga A Gute erste Hälfte reicht nicht zum Sieg

Patrick Huss

Türkgücü Ehingen bleibt auch nach dem siebten Saisonspiel ohne Sieg. Gegen Betzenweiler verlor der TSV trotz guten 60 Minuten mit 1:3. Die Gastgeber starteten gegen den Tabellensiebten zunächst furios – Alhasan erzielte in der vierten Minute die frühe Führung. Pech dann in der 11. Minute, als sich Türkgücüs Hossam Khalil das Knie verdrehte und mit Verdacht auf Kreuzbandriss mit dem Krankenwagen abtransportiert wurde. In der Folge versuchten die Gäste, das Spiel an sich zu reißen, blieben aber zunächst erfolglos. Stattdessen gab es viele kleine Fouls und zwei weitere Behandlungspausen. Beste Chance dann für Betzenweilers Biniam Afterari, der kurz vor dem Kabinengang an die Latte schoss. So blieb es bei der bis dahin nicht unverdienten 1:0-Führung. Im zweiten Spielabschnitt kamen die Gäste deutlich besser ins Spiel. Sie wollten jetzt unbedingt den Ausgleich und wurden belohnt, als Elmar Locher über Türkgücüs Torhüter zum 1:1 (61.) einschoss. Das 1:2 (73.) geht auf die Kappe der TSV-Abwehr, die sich nach einem weiten Abschlag des SV-Schlussmanns verschätzte. Fabian Argo hatte leichtes Spiel. Den 1:3-Endstand besorgte Benjamin Argo nur zwei Minuten später per direkt verwandeltem Freistoßtreffer. Ähnlicher Spielverlauf in Ertingen, wo Rißtissen ab der 60. Minute vier Gegentore kassierte.

„Das war heute ein wichtiger Sieg“, freute sich Oberdischingens Trainer Markus Schmid über den 1:0-Sieg in Ringingen. Dem SVO gehörten die ersten zehn Minuten mit drei guten Standardsituationen. Nachdem das Spiel etwas abflachte, köpfte Julian Albrecht (34.) nach einer Ecke zum 0:1 ein. Ringingen hatte in der ersten Hälfte auch noch zwei gute Chancen über Standards. „In der zweiten Hälfte sind wir dann hinten rein gestanden“, so Schmid. Der SVR probierte es jetzt über lange Bälle, doch kam zu nichts Zwingendem. Albrecht und Hanser hätten das Ergebnis höher schrauben können.

Fast im Alleingang besorgte Jannik Lehner den hochverdienten 5:1-Sieg von Kirchen gegen Daugendorf/Zwiefalten. Lehner erzielte vier der fünf Treffer. Griesingen führte zwei Mal gegen Dürmentingen, musste sich aber letztlich beim 2:2 mit einem Punkt begnügen. Der 3:0-Sieg von Schelklingen-Hausen in Munderkingen war nie in Gefahr. Bereits am Freitag gewann Öpfingen mit 2:0.