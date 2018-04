Fußball-Landesliga Gute Erinnerung ans Hinspiel

Roland Flad

„Wir wollen auf alle Fälle die letzten Spiele und Erfolge bestätigen, egal wer auf dem Platz steht“, sagt der Ehinger Trainer Roland Schlecker mit Blick auf die seit drei Spieltagen positive TSG-Serie mit einem Remis und zwei Siegen. Vor allem nach dem jüngsten 2:1-Heimsieg gegen den VfB Friedrichshafen will Ehingen wie in Ochsenhausen erneut auswärts für die nächste Überraschung sorgen. Denn im Kampf gegen den Abstieg muss der Aufsteiger weiter Boden gut machen. Wie eng es in der Staffel IV zugeht, zeigt die Tatsache, dass es von Platz sechs, auf dem der TSV Straßberg mit 33 Punkten steht, bis zur TSG Ehingen, die als Tabellen-Dreizehnter 27 Punkte aufweist, nur sechs Zähler Differenz sind.

Wiederholung erwünscht

Nur zu gern denken die Ehinger an die Hinrunden-Partie gegen Ravensburg II zurück, als ihnen als Tabellenletzter mit nur einem Punkt auf dem Konto ein 2:1-Sieg gegen den FV gelang. Wiederholung erwünscht, vor allem in der weiter angespannten Lage. Aber auch die Ravensburger brauchen jeden Zähler, wollen sich für die Vorrundenniederlage revanchieren und die TSG mit einem Sieg in der Tabelle überholen. Nur ein Zähler trennt die beiden Kontrahenten. „Es wird von Spieltag zu Spieltag intensiver“, sagt Schlecker, der auch am heutigen Samstag eine Partie mit viel Einsatz und Brisanz erwarten darf. Schlecker rechnet zudem mit einem noch spielstärkeren Gegner als in der Vorrunde.

Nicht rechnen kann der TSG-Trainer mit Marian Degen (verletzt), Valentin Gombold (privat verhindert), Jannik Lehner (Urlaub) und Michael Oberdorfer, der aus beruflichen Gründen die restliche Saison vollends fehlen wird. Auch Daniel Post fehlt; er ist weiter gesperrt; das nunmehr fünfte Spiel schon. Ansonsten hat Schlecker den Kader an Bord, der den VfB ausgeschaltet hat; hinzu stößt erstmals in diesem Jahr Torhüter Philipp Steudle. Die Partie im Ravensburger Stadion wird erst um 17.30 Uhr angepfiffen. Der Grund: Um 15.30 Uhr stehen sich in der Oberliga der FV Ravensburg I und der SV Oberachern gegenüber.

Wegweisendes Spitzenspiel

Abstiegsduelle bestreiten am 28. Spieltag außer den Ehingern und Ravensburg II auch noch Ochsenhausen und Straßberg, Balingen II und Kehlen sowie Altheim und Weingarten. Mietingen erwartet Weiler, Ostrach muss zum VfB Friedrichshafen. Dagegen duellieren sich heute um 15.30 Uhr im wegweisenden Spitzenspiel die beiden Verbandsliga-Absteiger, Tabellenführer FV Olympia Laupheim und der Tabellenzweite TSV Berg.