Fußball-Kreisliga A Griesingen gewinnt Schneeschlacht

Griesingen siegte mit 2:0 in Ringingen. Matchwinner bei den Gästen war Peter Gobs, der beide Treffer in der ersten Hälfte erzielte. Beim 1:0 (32.) stand die SVR-Abwehr unsortiert und nicht nahe genug an Gobs. Das 0:2 (45.) resultierte aus einem Ballverlust im Mittelfeld. Die SGG schaltete schnell, Gobs erhöhte mit einem satten Schuss. „Die Jungs waren motiviert und haben den Strafraum vom Schnee befreit. Aber Griesingen hat es besser verstanden, die Platzverhältnisse auszunutzen“, sagte Markus Schele.