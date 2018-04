Fußball-Kreisliga A Griesingen erwartet Kreisliga-A-Primus

ph

„Jetzt folgen für uns die Wochen der Wahrheit. Dann wissen wir, wo wir stehen“, sagte Griesingens Trainer Marco Münch vor kurzem. Da hatte Münch schon das knackige Programm nach Ostern im Blick. Nach den zwei Auswärtsniederlagen in Betzenweiler (1:2) und Schelklingen/Alb (0:1) trifft man nun zuhause auf Tabellenführer Riedlingen, ehe es eine Woche später nach Öpfingen geht. Damit spielen die Griesinger Kicker gegen die Top Vier der Liga, und das innerhalb von knapp drei Wochen.

Mit Oberdischingen und Schelklingen/Alb treffen zwei Teams aufeinander, die nach der Winterpause gut gepunktet

haben. Der SVO will an die zuletzt gezeigte Leistung in Kirchen anknüpfen. Die Gäste hatten in Halbzeit zwei ein leichtes Übergewicht, konnten die hochkarätigen Chancen letztlich aber nicht in Tore ummünzen. Bei Schelklingen/Alb stimmt es zurzeit vorne und hinten – trotz des Ausfalls von Torjäger Timo Rothenbacher, der noch zwei bis drei Wochen ausfallen wird. In den vergangenen zwei Partien stand hinten die Null.

Die Sportfreunde Kirchen wollen bei den SF Bussen drei Punkte mitnehmen. Die Gäste sind aufgrund der Tabellensituation Favorit. Zwei mal teuer verkauft hat sich der SV Ringingen, der gegen Riedlingen und Öpfingen je Remis spielte. „Wenn wir diese Leistungen auch gegen die unteren Mannschaften abrufen, dann bin ich optimistisch“, sagt Markus Schele. In Ertingen peilt der SVR wieder Punkte an.

Das Bezirksgericht wird sich mit dem Spielabbruch in Munderkingen befassen. Unbestritten ist die Rote Karte wegen Würgens. Türkgücü Ehingen kündigte auch interne Konsequenzen gegen den Spieler an. Dagegen dauern die Ermittlungen zum Tumult (auch gegen einen Zuschauer) noch an. Ungeachtet der Vorfälle wollen sich der VfL (in Dürmentingen) und Türkgücü (gegen Betzenweiler) wieder aufs Sportliche konzentrieren.