Frauen-Fußball Griesingen erspielt sich Luft

Region / Maurice Glienke

Den direkten Abstieg abgewendet hat die SG Griesingen in der Regionenliga mit einem 2:1-Heimsieg gegen den SV Unterjesingen. Schon früh im Spiel brachte Nina Glöckler die Griesinger Mannschaft mit 1:0 in Führung (4.). Der Ausgleich für die Gäste folgte wenig später (15.). Griesingen gab sich jedoch spielstark und setzte sich dank Kombinationen in der Offensive durch. Sekunden vor dem Halbzeitpfiff erzielte Lea Raiber das 2:1 für die Gastgeber­innen (45.). In der zweiten Halbzeit versuchten es die ebenfalls abstiegsgefährdeten Gäste erneut, blieben aber zu ungefährlich vor dem Tor.

Einen großen Schritt in Richtung Meisterschaft hat die SG Altheim mit dem 8:0-Heimerfolg über den FC Römerstein gemacht. Vor der Partie hatte Trainer Gerhard Kottmann noch eindrücklich vor dem Unterschätzen des Gegners gewarnt – zur rechten Zeit. Seine Mannschaft trat konzentriert auf und ging dank Sandra Kottmann früh in Führung (2.). Das gab der Mannschaft Sicherheit und Tanja Kottman (16.) und Daniela Kottmann (21.) legten nach. Noch vor der Halbzeitpause erhöhten Angela Hospach (27.), Laura Stoll (31.) und erneut Tanja Kottmann (43.) auf 6:0. Die Partie war entschieden, sodass Gerhard Kottmann in der Pause einige Wechsel vornehmen konnte. Danach traf Angela Hospach zum 7:0 (58.) und Ronja Braun (81.) zum 8:0. Damit haben sich die Altheimerinnen vor dem Duell gegen Verfolger Bad Saulgau kommendes Wochenende warm geschossen.

Der BSV Ennahofen feierte in der Kreisliga ebenfalls einen deutlichen Erfolg mit 6:2 gegen die SGM Alb-Lauchert. Fünf der sechs Treffer für den BSV erzielte Tülay Tarakcilar (3., 35., 39., 58., 71.), den Schlusspunkt setzte Lena Scherb (72.). Der Tabellenletzte hatte zwischenzeitlich zum 1:1 (34.) ausgeglichen und auf 3:2 (48.) verkürzt.