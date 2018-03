Frauenfußball Granheim will weg vom Abstiegsplatz

mgl

Eine ganz wichtige Partie steht dem SV Granheim in der Verbandsliga bevor. Am Samstag erwartet das Team von Trainer Steffen Kemedinger den SV Musbach. Dabei ist das Spiel der beiden direkten Konkurrenten um den Klassenverbleib ein echtes „Sechs-Punkte-Spiel“. Die Musbacherinnen stehen auf dem Relegationsplatz zehn, Granheim ist punktgleich und nur durch ein Tor getrennt einen Platz dahinter. Umso brisanter ist die Partie zwischen den beiden Mannschaften. Während die Gäste am vergangenen Wochenende gegen Spitzenreiter TSV Frommern mit 0:1 verloren, holte der SVG wichtige drei Punkte gegen den FV Nürtingen. Dadurch ist der Kampf gegen den Abstieg wieder völlig offen. Mit einer kämpferischen Leistung wie im siegreichen vergangenen Spiel will Granheim einen erneut wichtigen Sieg landen.

Hoffen auf den ersten Heimsieg

In der Landesliga erwartet der VfL Munderkingen die SpVgg Berneck/Zwerenberg und will mit dem ersten Heimsieg der Saison sich nochmal im Abstiegskampf zurückmelden. Die Defensive des VfL steht mittlerweile stabil, auch die Offensive der Mannschaft von Trainer Christian Zittrell erzielt Tore. Doch zuletzt reichte das trotzdem nicht. Wie es typisch für eine Mannschaft im Tabellenkeller ist, musste man jüngst den Treffer zur Niederlage in der letzten Minute hinnehmen. Gegen die SpVgg, die trotz Platz sieben die zweitbeste Defensive der Liga stellt, wird es offensiv keine leichte Aufgabe für die Munderkingerinnen.

Auch der Tabellenführer der Regionenliga, SG Altheim, darf diesmal in einem Heimspiel ran. Nach zumindest überzeugender zweiter Halbzeit am vergangenen Wochenende gab es einen 7:1-Auswärtssieg. Durch den Patzer der SGM Bad Saulgau sprang das Team von Trainer Gerhard Kottmann auf Platz eins der Tabelle. Der kommende Gegner, SV Unterjesingen, kämpft, einen Punkt vom Abstiegsplatz entfernt, noch um den Klassenerhalt.

In der Kreisliga will der BSV Ennahofen beim Tabellenvorletzten FC Inzigkofen den nächsten Sieg einfahren, um den dritten Platz abzusichern.