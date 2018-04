Frauenfußball Granheim will Heimstärke nutzen

Maurice Glienke

Den Fußballerinnen des SV Granheim kommt es ganz gelegen, dass nun ein Heimspiel ansteht, denn zuhause holte das Team von Trainer Steffen Kemedinger schon 13 der insgesamt 15 Punkte in dieser Saison. Der Gegner in der kommenden Begegnung ist aber alles andere als ein leichter. Mit dem Tabellenzweiten der Verbandsliga, TSV Frommern, kommt eine kampfstarke Mannschaft auf die Alb. Nur die Tordifferenz trennt die Gäste aus dem Zollernkreis von der Spitze, mit Torjägerin Iris Maisterl (13 Tore) haben sie eine erfahrene Spielerin im Kader. Doch wie schon gegen andere Topteams will Granheim überraschen.

Dasselbe hat auch der VfL Munderkingen in der Landesliga vor. Im Heimspiel gegen den SV Uttenweiler gilt es gegen einen direkten Konkurrenten den Abstand auf die Nichtabstiegsplätze zu verringern und in der Tabelle zu klettern. Dafür braucht es aber eine Leistungssteigerung im Vergleich zur vergangenen Begegnung. Die Gäste sind alles andere als auswärtsstark, so rechnet sich Trainer Christian Zittrell Chancen aus zu punkten.

Schon am Samstagabend geht es für die SG Altheim in der Regionenliga um Punkte. Dort ist Trainer Gerhard Kottmann mit dem Spitzenreiter beim TV Derendingen II zu Gast. Im südlichen Tübingen taten sich schon viele Teams schwer, Derendingen holte mehr als zwei Drittel seiner Punkte auf eigenem Platz. Doch die SGA tritt mit der besten Offensive der Liga an.

Die SG Griesingen ist gegen den Tabellendritten, SV Lautertal, gefordert. Gegen die beste Abwehr der Liga wartet auf die Griesingerinnen eine schwere Aufgabe, sie sind aber personell wieder besser besetzt. „Nach diesem Spiel kommen Pflichtaufgaben gegen direkte Konkurrenten, die wir gewinnen müssen. Trotzdem wollen wir natürlich versuchen zu überraschen“, meint Griesingens Trainer Alexander Knapp.

In der Bezirksliga will der SV Granheim II gegen den SV Uttenweiler II punkten. Derzeit trennt nur ein Punkt die Kontrahenten im Abstiegskampf. Umso wichtiger wäre der vierte Saisonerfolg für Granheim. Will die SG Öpfingen punkten, braucht es eine effizientere Leistung als am vergangenen Wochenende. Beim heimstarken Tabellenzweiten SGM Fulgenstadt will die SGÖ eine Überraschung landen. Die SGM Munderkingen/Unterstadion ist genau wie der kommenden Gegner FV Weithart schon seit einigen Wochen ohne Sieg. Das wollen sie im Munderkinger Donaustadion ändern.

In der Kreisliga ist der BSV Ennahofen – seit drei Spielen ohne Erfolg – will beim SV Langenenslingen in die Siegesspur zurück finden.