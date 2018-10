Fußball Granheim holt die ersten drei Punkte

Bad Saulgau / Maurice Glienke

Der Landesligist setzt sich dank eines Tores von Kapitänin Franziska Uhl mit 1:0 gegen Bad Saulgau durch. Ligakonkurrent Munderkingen unterliegt Lindau 0:4.

Geschafft! Erster Saisonsieg in der Landesliga für den SV Granheim. Mit 1:0 siegte Granheim beim FV Bad Saulgau und zog damit in der Tabelle am Kontrahenten vorbei. In einer guten Partie traf Mannschaftsführerin Franziska Uhl zum 1:0 (37.). Danach hatte die Mannschaft von Trainer Steffen Kemedinger noch einige Torchancen und hätte das Ergebnis eindeutiger gestalten können. Am Ende sind es aber drei Punkte, die dringend nötig waren.

Für den VfL Munderkingen allerdings gab es erneut nichts zu holen. Bei der Spvgg Lindau setzte es ein 0:4. „Das Ergebnis fällt um zwei Tore zu hoch aus. Meine Mannschaft hat gut gekämpft in diesem Spiel“, sagte VfL-Trainer Manuel Saile. Durch ein unglückliches Eigentor (24.) ging das Bodensee-Team in Führung. Noch vor dem Seitenwechsel erhöhten sie auf 2:0 (39.). Erst in der Schlussphase entschied der Aufsteiger durch zwei Treffer (76., 88.) die Partie endgültig. „Am Ende hat die Kraft gefehlt, um selbst gefährlich zu werden“, meinte Saile.

Niederlage für Altheim

Die SG Altheim musste sich beim Tabellenzweiten SC Unterzeil-Reichenhofen mit 0:3 geschlagen geben. Dabei war es bis zur Halbzeit ein ausgeglichenes Spiel. Wenige Sekunden vor dem Pausenpfiff wurde Unterzeils Torhüterin aufgrund einer Notbremse vom Feld gestellt und Altheim war in Überzahl. Doch Auftrieb gab das eher dann Gastgeberinnen die in Führung gingen (55.). In der Schlussphase überschlugen sich die Ereignisse. Erst sah SGA-Spielerin Sandra Kottmann (87.) die Rote Karte, dann entschied das Spitzenteam die Partie mit zwei späten Toren in der Nachspielzeit.

In der Regionenliga war die SG Griesingen spielfrei. Kommender Gegner ist der TV Derendingen II. Im Spitzenspiel der Bezirksliga schlug die SG Dettingen den FV Weithart mit 2:0 und feierte dabei den dritten Auswärtssieg. Beide Treffer erzielte Torjägerin Annika Barth (5., 76.), die auch schon großen Anteil am Aufstieg Dettingens hatte. Für Trainer Patrick Baier und sein Team geht damit die Erfolgsserie nach dem Aufstieg weiter. Dettingen steht punktgleich (10 Zähler) hinter Unlingen an der Spitze.

Öpfingen verlor erwartungsgemäß

Die SG Öpfingen verlor beim Tabellenführer SV Unlingen erwartungsgemäß mit 2:5 (0:3). Die SGÖ verbucht wie Weithart sechs Punkte und steht damit noch an Stelle vier in der Tabelle.

Einen 4:2-Erfolg gab es für die SGM Munderkingen II/Unterstadion in der Kreisliga gegen die SGM Bad Saulgau. Im ersten Durchgang trafen Simone Schartmann (32.) und Larissa Handschuh (33.), die Gäste konnten wenig später jedoch verkürzen (37.). Durch ein Eigentor (78.) fiel das 2:2. Doch die Heimelf steckte nicht auf und holte sich den Sieg durch die Tore von Natalie Geiselhart (83.) und den zweiten Treffer von Handschuh (93./Elfmeter).

Mit einem deutlichen 4:0 triumphierte die SGM Ennahofen/Altheim II über Tabellenschlusslicht SGM Alb-Lauchert. Nach anfänglichem Abtasten verwandelte Alicia Hähnel (20.). In der zweiten Halbzeit machten die Gastgeberinnen innerhalb von elf Minuten durch Hanna Braun (58.), Vera Schmid (67.) und Selina Stark (69.) alles klar.

