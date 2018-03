Fußball-Kreisliga A1 Gralla fordert zwei Dreier

Von Patrick Huss und Werner Gallbronner

Volles Programm für die Fußballer des A-Kreisligisten SG Öpfingen: Nicht nur, dass sie in diesen Tagen zwei Nachholspiele bestreiten, sie sind auch beim Osterlauf am Samstag richtig eingespannt mit Aufbau, als Streckenposten und in der Bewirtung. „Manche laufen auch selber mit“, sagt Trainer Felix Gralla. Nichtsdestotrotz gilt sein Augenmerk den zwei Begegnungen gegen die Kellerkinder der Liga, die sein Team „nicht zu locker nehmen“ soll.

Die SGÖ erwartet heute die SpVgg Pflummern (Anpfiff 18.30 Uhr). Nachdem die Gäste zuletzt zwei Mal mit 0:9 abgefertigt wurden, ist aus deren Sicht eine weitere Blamage zu befürchten. Die Öpfinger Torjäger Philipp Mall und Tobias Schüle dürften ihr Trefferkonto weiter aufbessern können. Damit es aber soweit kommt, müssen die Spieler die Fehler abstellen, die sie bei der 2:3-Niederlage in Betzenweiler gemacht haben. „Die drei Tore fielen alle nach Standardsituationen“, sagt Gralla. Das könne auch gegen Teams aus den unteren Tabellenregionen passieren, warnt er und hat deshalb mit seiner Mannschaft in dieser Woche geübt, in solchen Situationen aktiv zum Ball zu gehen. Am Montag haben die Gralla-Schützlinge Heimrecht gegen die SF Bussen. Mit dem klaren Ziel von jeweils drei Punkten möchte die SGÖ den Anschluss an den Relegationsplatz zwei halten.

Ebenfalls heute schon treffen Dürmentingen und der FC Schelklingen/Alb (19 Uhr) aufeinander. Beide Mannschaften feierten kürzlich Erfolge und es ist daher mit einer Begegnung auf Augenhöhe zu rechnen. Die Gastgeber nahmen beim 1:0 gegen Kirchen drei Punkte mit. Die Gäste konnten gegen Türkgücü Ehingen dank einer guten zweiten Halbzeit überzeugen. Für den FC Alb ist die Tabelle noch „schiefer“ als für die Öpfinger, er hat erst 13 von 28 Spielen absolviert, die Konkurrenz teilweise schon 17. Mit zwei Siegen heute in Dürmentingen und am Montag (15 Uhr) gegen den VfL Munderkingen könnte er sich deutlich von beiden Gegnern in der Tabelle absetzen und Anschluss ans vordere Drittel herstellen. Wenn die Abwehr der Mannschaft von Trainer Wilfried Staiger so gut steht wie zuletzt, könnte dies gelingen.

Drei Spiele am Samstag

Am Samstag geht es mit drei Partien im Nachholspielplan weiter. Der TSV Türkgücü Ehingen (14.30 Uhr) empfängt den SV Dürmentingen und will da die jüngste Heimpleite wieder vergessen machen. Helfen könnte, dass Dürmentingen dann das Spiel von heute gegen Alb in den Knochen hat.

Die Hoffnung auf Zählbares oder sogar den zweiten Saisonsieg ist für den Tabellenvorletzten SF Bussen gegen die SGM Ertingen/Binzwangen (15 Uhr) sicher größer als im Spiel am Montag. Die SGM steht auf Platz elf und hat auch erst vier Siege auf der Habenseite, allerdings feierte sie den letzten am vergangenen Sonntag mit 3:0 gegen Munderkingen. Im Verfolgerduell Zweiter gegen Dritter (16 Uhr) hat die SG Griesingen Heimrecht gegen den SV Betzenweiler, beide überzeugten zuletzt mit Siegen.

Am Montag, 15 Uhr, empfängt der zuletzt spielfreie SV Ringingen den souveränen Spitzenreiter TSV Riedlingen, Pflummern-Friedingen trifft auf Ertingen/Binzwangen.