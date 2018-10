Fußball-Kreisliga B2 Gomez’ Heimatverein ganz oben

mgl

Ohne Zweifel steigt das Spitzenspiel der Kreisliga B Staffel 2 am Samstag (16 Uhr) beim Tabellendritten SSV Emerkingen. Hier ist der Liga-Primus SV Unlingen zu Gast. Überhaupt scheinen die Unlinger einen guten Mannschaftsgeist zu besitzen. Wie auch bei der Frauenmannschaft in der Bezirksliga sind die Herren des SV Unlingen noch ungeschlagen. Und um den Bogen bis in die Bundesliga zu spannen: Der berühmteste Sohn des SVU, Mario Gomez, darf zumindest stolz auf seinen Heimatverein sein. Denn bei dem läuft es bekanntlich besser als beim kriselnden Gomez-Verein VfB Stuttgart als Schlusslicht der 1. Liga.

Am Sonntag um die übliche Zeit ist bei der Spvgg Pflummern-Friedingen der FC Marchtal zu Gast. Die Gäste wollen nach der bitteren Niederlage zuletzt den Anschluss an die vorderen Plätze wieder herstellen. Neun Punkte Differenz sind es zur Spitze. Wichtigste Stellschraube ist die Defensive: Sechs Gegentore aus den letzten beiden Partien sind deutlich zu viel.

Nach der zweiten Niederlage in Folge soll es für den SV Unterstadion wieder aufwärts gehen. Zehn Punkte aus den sieben Spielen sind nicht zufriedenstellend. Im Heimspiel gegen den noch sieglosen Tabellenletzten SV Eintracht Seekirch bietet sich eine echte Gelegenheit, um dreifach zu punkten.