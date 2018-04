Frauenfußball Gelingt mehr als ein Punkt?

Von Maurice Glienke

Zum TSV Münchingen bei Ludwigsburg geht es am Sonntag für den Fußball-Verbandsligist SV Granheim. Die Reise tritt Granheims Trainer Steffen Kemedinger mit der Hoffnung auf Besserung an. „Die Mannschaft muss vor allem kämpferisch wieder auf das Level des Sieges gegen Nürtingen kommen. Nur so können wir etwas mitnehmen“, nimmt Kemedinger sein Team in die Pflicht.

Doch es steht keine einfache Partie an. Mit dem 2:0-Erfolg über den SV Eutingen am vergangenen Montag entfernte sich der Granheimer Gegner aus der Abstiegszone. In dieser stecken die Granheimerinnen weiterhin tief und wollen so schnell wie möglich die nötigen Punkte dafür sammeln. „Mit einem Punkt auswärts wäre ich schon zufrieden, wir nehmen alles mit, was möglich ist“, betont SVG-Trainer Kemedinger. Sein Team ist immerhin seit drei Partien ohne Niederlage und sammelt so mühsam die Punkte zusammen.

Schon am Samstagmittag tritt der VfL Munderkingen beim SV Sulgen im Schwarzwald an. Das Team von Trainer Christian Zittrell benötigt unbedingt weiterhin Siege, um sich die Chancen auf den Klassenerhalt in der Landesliga zu wahren. Weil der kommende Gegner ebenfalls noch im Kampf um den Klassenerhalt steckt, sind die Chancen auf Punkte günstig. Dafür braucht es aber eine Leistung wie in der zweiten Halbzeit vergangene Woche gegen die Spvgg Berneck/Zwerenberg. Hier hatte es zumindest zu einem Remis gereicht. Auch Sulgen war über Ostern gefordert; verlor im Viertelfinale des WFV-Pokals aber gegen den FV Löchgau aus der Regionalliga überdeutlich mit 1:9.

Weiter an der Tabellenspitze der Regionenliga bleiben will die SG Altheim, die beim SV Oberndorf zu Gast ist. Oberndorf gilt als starke Heimmannschaft, die es auch Altheim so schwer wie möglich machen will. Das Team von Trainer Gerhard Kottmann muss dabei versuchen, eine über 90 Minuten konstante Leistung abzurufen. Ein weiterer Auswärtserfolg bei danach nur noch zwei Partien in der Fremde wäre enorm wichtig für die SGA.

Zwei Wochen Zeit zur Erholung von der 0:4-Niederlage gegen Ofterdingen hatte die SG Griesingen. Sie tritt beim Tabellenschlusslicht SV Seebronn an. Trainer Alexander Knapp erwartet dort eine Reaktion seiner Mannschaft. „Wir müssen die Chancen nutzen und offensiv ins Spiel finden und über die volle Distanz da sein“. Um nicht noch in den Abstiegskampf zu rutschen, wäre ein Sieg für die Griesingerinnen enorm wichtig.

Gegen den SV Bingen/Hitzkofen will Bezirksligist SV Granheim II trotz einiger personeller Probleme mal wieder punkten. Das Team von Trainer Reinhold Oßwald versucht vehement, von einem Abstiegsplatz wegzukommen. Die SG Öpfingen belegt derzeit Platz sechs und muss beim heimstarken FV Weithart ran. Die SGÖ hofft dort auf den dritten Auswärtssieg. Eine schwere Aufgabe steht der SGM Munderkingen/Unterstadion bevor, die beim Spitzenreiter SC Blönried antritt. Der Tabellenführer ist in dieser Saison noch ungeschlagen und hat schon dreimal so viele Punkte wie die SGM gesammelt.

Weiter die Tabellenführung der Kreisliga halten will die SG Dettingen um Trainer Patrick Baier, die den FC Inzigkofen zum Heimspiel empfängt.