Bezirksliga FV Schelklingen-Hausen steigt ab

mgl

Eine 0:1-Niederlage gab es am Freitagabend für die TSG Rottenacker beim FC Krauchenwies. Über die gesamte erste Halbzeit bestimmte die TSG die Partie, fand aber gegen die tiefstehenden Gastgeber kein Mittel. Denn diese verlegten sich voll und ganz auf ihr Konterspiel. Das führte in der 34. Minute dann auch zum Erfolg, als Felix Liehner zum 1:0 traf. Rottenacker fehlte an diesem Abend die Präzision, um zum Erfolg zu kommen. Im zweiten Durchgang retteten die Gastgeber den Sieg über die Spielzeit. „Wir hätten wohl auch noch Stunden weiter spielen können und kein Tor gemacht“, beschrieb Uwe Schneider.

Die SG Altheim lieferte erneut eine starke Auswärtspartie ab, musste sich aber dennoch nur mit einem 2:2-Unentschieden beim FV Neufra begnügen. Für diese erledigten sich damit jegliche lang gehegten Aufstiegshoffnungen endgültig, Spielerisch begegneten sich beide Teams auf Augenhöhe bis zur Mitte der ersten Halbzeit. Dann übernahm Neufra etwas das Kommando und ging mit 1:0 durch Fabian Brehm in Führung (31.). Es dauerte aber nur wenige Minuten, ehe Kai Engelhardt zum 1:1-Ausgleich traf. Im zweiten Durchgang verlegte sich die SGA dann aufs Kontern und hatte damit auch Erfolg. Kurze Zeit später war es aber Jens Stimpfle, der richtig stand und diesmal zählte der Treffer zum 2:1 (78.). Kurz vor dem Ende dann holte Brehm einen Strafstoß heraus, den er selbst zum 2:2 verwandelte (91.). Der FV Schelklingen-Hausen muss nach zwei Jahren in der Bezirksliga den Gang in die Kreisliga A antreten. Durch die unglückliche 4:5-Niederlage bei den SF Hundersingen steht der Abstieg nun fest. „Ich kann meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen, sie hat sich immer wieder zurück gekämpft“, meinte FV-Coach Jens Kannemann. In der Partie spielte seiner Meinung nach der Schiedsrichter eine große Rolle, der einige Fehlentscheidungen traf. Nach Torchancen auf beiden Seiten und hektischem Spiel ging der Zweitplatzierte als Sieger vom Feld. „Wenn wir unsere Möglichkeiten immer genutzt hätten, wie auch heute, wären wir wohl nicht abgestiegen. Wir müssen es aber akzeptieren“, so Kannemann.