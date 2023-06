Die 0:2-Niederlage beim FFV Heidenheim war nicht das Ergebnis, das sich der SV Granheim am vorletzten Verbandsliga-Spieltag erwünscht hatte. Weder mit dem Spiel, noch der Leistung in der Offensive konnte man zufrieden sein und muss nun am letzten Spieltag alles auf einen Sieg setzen, um die Klasse ...