Mit der SGM SW Donau und der SG Öpfingen treffen die beiden derzeit formstärksten Bezirksligisten am Sonntag (14.30 Uhr) in Rottenacker aufeinander. Dabei ist es nicht nur ein Fußball-Derby, das es auch im Bezirkspokal in jeder der vergangenen drei Spielzeiten gab (immer mit dem schlechteren Ende...