Der 18. Spieltag in der höchsten Liga Württembergs hat es in sich. Auf dem Programm stehen gleich zwei Begegnungen, in die vier der Top-Teams involviert sind. Zum einen duellieren sich der TSV Essingen (Platz 4) und der FSV Hollenach (Platz 3), zum anderen trifft der Tabellenführer Ehingen-Süd a...