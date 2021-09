Nach einer spielfreien Woche steht für die SG Altheim in der Frauen-Landesliga mit dem Duell gegen die SpVgg Aldingen am Sonntag (11 Uhr) das erste Heimspiel an. Für die Mannschaft von Trainer Gerhard Kottmann kam die Pause nach einer langen Vorbereitung gerade richtig. Es galt Kräfte zu sammeln ...