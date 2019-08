Nach dem 2:2 in Berg erwartet der SSV Ehingen-Süd am Samstag (15.30 Uhr) im zweiten Heimspiel der Verbandsliga-Saison den 1. FC Normannia Gmünd. Süd hat den Stresstest zu bestehen. „Wir müssen Druck-Situationen noch stärker trainieren und wir müssen Stress-resistenter werden”, sagt Michael Bochtler. Das seien die Erkenntnisse aus der Begegnung beim TSV Berg, wie der Trainer des SSV Ehingen-Süd sagte. Bei der Partie am Mittwochabend...