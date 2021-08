Als Timo Barwan den Spielplan für die neue Verbandsliga-Saison gesehen hat, dachte er sich: „Besser hätte es gar nicht laufen können.“ Gleich in seiner ersten Partie für seinen neuen Klub Türkspor Neu-Ulm geht es für den 27-Jährigen zum SSV Ehingen-Süd, für den er in den vergangenen vier Jahren gespielt hat. „Das ist ja eigentlich ein Heimspiel für mich“, freut er sich auf das Duell am kommenden Samstag (15.30 Uhr) in Kirchbierl...