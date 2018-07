Fußball-Stadtpokal startet diesen Mittwoch

rf

Der Ehinger Stadtpokal steht in dieser Woche im Mittelpunkt des Fußball-Geschehens in der Großen Kreisstadt. Auftakt ist schon am Mittwoch mit den ersten Vorrundenspielen. Um 18 Uhr bestreiten der KSC Ehingen und der TSV Rißtissen die Auftaktpartie im Stadion. Am Donnerstag wird die Vorrunde komplettiert. Am Start sind elf Mannschaften. Die Endrunde mit Halbfinale, Platzierungsspielen und Finale wird am Freitag ausgetragen. Außerdem wird am Freitag der neue Kunstrasenplatz der TSG Ehingen auf den Gollenäckern seiner Bestimmung übergeben.