Themen in diesem Artikel TSG Ehingen

Der SSV Ehingen-Süd will sich in der Fußball-Verbandsliga weiter etablieren. In der Breite hat sich der Kader verstärkt. Das Ziel bleibt der Klassenerhalt.

Mit nunmehr 17 Mannschaften steht den Verbandsligisten eine knackige Saison 2019/20 bevor. Der SSV Ehingen-Süd, der in sein drittes Jahr in Württembergs höchster Liga geht, beginnt die Verbandsrunde am Samstag, 10. August, mit einem Auswärtsspiel beim TSV Essingen. Trainer Michael Bochtler ist z...