Die Partien in der Fußball-Bezirksliga hatten am Donnerstag einiges an Unterhaltungswert: Die SGM SW Donau lag beispielweise zur Halbzweit mal wieder in Rückstand, gewann die Partie gegen die SGM Altshausen/Ebenweiler aber doch noch mit 4:2 (0:1). Wie schon so oft in dieser Saison zeigte die Manns...