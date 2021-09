Zum Auftakt der Englischen Woche in der Fußball-Bezirksliga Donau standen sich in Rottenacker am Mittwochabend im Flutlichtspiel die SGM SW Donau und die TSG Ehingen gegenüber.

Der Ausgang der Partie waren für die TSG Ehingen zwei verlorene Punkte im Kampf um die Meisterschaft, weil gleichzeitig T...