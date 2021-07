Nun steht es endgültig fest: Der SSV Ehingen-Süd startet am 7. August mit dem Heimspiel gegen Türkspor Neu-Ulm in die Verbandsliga-Saison. Die Kirchbierlinger hatten beim Auftaktgegner angefragt, ob die Fußball-Partie nach vorne auf den 4. August verlegt werden kann, da am 7. August Danijel Suta...