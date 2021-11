Zum ersten Mal in dieser Saison geht die TSG Ehingen als Tabellenführer in einen Spieltag. Zum Heimspiel kommt am Samstag (14.30 Uhr) die SGM Blönried/Ebersbach. Da will es der Bezirksliga-Spitzenreiter besser machen als Stadtrivale SSV Ehingen-Süd in der Verbandsliga, dem die Platzierung ganz vo...