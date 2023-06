Kreisligist SG Griesingen hat am Donnerstagabend in Zwiefalten einen souveränen und ungefährdeten 3:0-Erfolg gegen den SV Bronnen eingefahren. Vor einer tollen Kulisse von rund 700 Zuschauern war die SGG von Anpfiff an spielbestimmend und dominant. Das sah auch SGG-Abteilungsleiter Dominic Brunner...