Fußball Fußball live aus der Pfarrei

Kirchbierlingen / Roland Flad

In der Verbandsliga ist das erste Drittel der Runde fast gelaufen; nach dem achten Spieltag kann sich die bisherige Bilanz des SSV Ehingen-Süd durchaus sehen lassen. Vier Mal in Folge blieb die Bochtler-Elf ungeschlagen, aber die beiden torlosen Unentschieden in Nagold und gegen Rutesheim drücken etwas aufs Gemüt der Kirchbierlinger. Trainer Michael Bochtler und seine Mannschaft haben zwar zweimal hintereinander zu Null gespielt, aber eben auch kein Tor erzielt. In puncto Chancenverwertung und Effektivität beziehungsweise Kaltschnäuzigkeit hat Süd noch Nachholbedarf. Das soll sich schon am kommenden Samstag ändern, wenn der VfL Sindelfingen in der Pfarrei seine Visitenkarte abgibt. Denn, was die Heim-Bilanz des SSV angeht, kann sich keiner beschweren. Mit drei Siegen, einem Remis und einer Niederlage unterstrichen die Kirchbierlinger ihre Heimstärke.

Beim Tabellenfünften zeigt man sich zudem offen für technische Neuheiten. So soll gegen Sindelfingen zum ersten Mal die Live-Übertragung eines Heimspiels realisiert werden. „Ab Samstag werden wir online sein“, freut sich Wilfried Betz. Der ehemalige SSV-Vorsitzende hat bei der Installation durch Sport Total Regie geführt. Die Anlage ist am Montag eingerichtet worden. Es kann also losgehen am Samstag mit der ersten Live-Schaltung aus der Pfarrei.

Im Vorwärtsgang befindet sich Nachbar FV Olympia Laupheim. Für die Blau-Weißen war die 1:4-Niederlage bei Süd so etwas wie der Wachmacher; seit dem Derby-Patzer hat die Mannschaft des Trainer-Duos Hubertus Fundel und Udo Schrötter nicht mehr verloren. Mit 1:0 gegen Rutesheim, 1:0 in Sindelfingen und 3:1 gegen Mitaufsteiger Breuningsweiler schob sich Olympia auf Rang drei. Am Samstag geht’s zum Tabellenvorletzten FC Albstadt und danach erwartet Laupheim Mitaufsteiger Heiningen.