Die Fußball-Bezirksligisten Schwarz-Weiß Donau und TSG Ehingen hatten in der ersten Runde des Bezirkspokals ein Freilos und haben deshalb das letzte Wochenende vor dem Ligastart für ein finales Testspiel genutzt. Dabei setzte sich SW Donau in Rottenacker gegen den TSV Allmendingen klar mit 6:1 (2:0) durch. Das Team von Trainer Timm Walter trat nicht in Bestbesetzung, sondern mit einem Mix aus allen drei Mannschaften der Spielgemeinschaft aus R...