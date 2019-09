Keine Überraschungen gab’s am ersten Spieltag der Fußball-Kreisliga B1 – dafür am zweiten?

Türkgücü Ehingen – TSG Ehingen II

Während der gastgebende Absteiger vor dem ersten Anstoß steht, will die Mannschaft von Trainer Younis Mohsen an die gute Leistung des zurückliegenden Remis anknüpfen. Die TSG II wird von Akteuren verstärkt, die in der Ersten nicht zum Zug kommen.

SV Herbertshofen – FC Schmiech­tal

Die Vorbereitung beim SVH mit zahlreichen Niederlagen verhieß nichts Positives. Eine offensive Steigerung ist dringend nötig, um gegen das Topteam mitzuhalten. Die Schmiechener zeigten vor zwei Wochen gegen Türkgücü, dass mit ihnen zu rechnen ist. Rückkehrer Philipp Kannemann erzielte drei Tore und ist die erhoffte Verstärkung neben Torjäger Michael Müller.

TSV Allmendingen – SG Öpfingen II

Beide Teams verbuchten Auftaktsiege. Trotzdem ist die Heimelf klarer Favorit. „Die Leistung im ersten Spiel war schon gut, aber mit Allmendingen wartet nun ein deutlich stärkerer Gegner“, sagte SGÖ-Abteilungsleiter Steffen Lehmann. Bei den Allmendingern war vor allem Florian Stiehle erneut herausragend effektiv vor dem Tor und verbucht nun sieben Pflichtspieltreffer in drei Partien.

SV Niederhofen – SV Granheim

Der Gastgeber ging leer aus und so gilt es, Selbstvertrauen zu tanken und defensiv gut zu stehen. Granheim mit Neu-Trainer Michael Barth war bisher nicht im Einsatz und hofft auf einen guten Saisonstart auf fremdem Platz.

SSV Ehingen-Süd II – KSC Ehingen

Es wird wohl weiterhin keine Seltenheit bleiben, dass Kirchbierlinger aus dem Verbandsliga-Kader eingesetzt werden. Die Pfarrei-Kicker wollen den Aufstieg realisieren. Selbst ohne den letztjährigen Top-Torjäger der Liga, Samuel Kollmann, fielen acht Treffer. Der KSC um Trainer Bernard Stvoric muss beim Saisonstart auf der Hut sein.

SG Dettingen – SG Altheim II

Während die Dettinger noch in letzter Sekunde ein Remis retten konnten, verlor die „Zweite“ der SGA deutlich im Heimspiel und hatte dem starken Aufstiegsfavoriten Süd II beim 2:8 wenig entgegenzusetzen. Beide Mannschaften sind daher heiß auf die ersten drei Punkte.

