Schlechte Nachrichten für den SSV Ehingen-Süd vor dem ersten von drei Endspielen im Kampf um den Klassenerhalt in der Verbandsliga . Filip Sapina wird den Verein am Saisonende verlassen. Am 30-Jährigen liegt es nicht, dass die Kirchbierlinger im Tabellenkeller stecken – der Teamkapitän spielt eine überragende Saison, ist mit 21 Treffern aktuell zweitbester Torschütze der Verbandsliga und hat zudem acht Treffer direkt vorbereitet.

Sapina ist nicht der einzige Abgang

Kein Wunder, dass diese Leistungen Begehrlichkeiten bei anderen Klubs geweckt haben. Am Ende hat der TSV Essingen, der bereits als Verbandsliga-Meister und damit Aufsteiger in die Oberliga feststeht, das Rennen gemacht und sich die Dienste des Mittelfeldspielers gesichert. Für den SSV Süd ist das bereits der zweite herbe Verlust für die kommende Saison. Neben Sapina, der zur Saison 2017/18 vom Landesligisten TSV Neu-Ulm zum damals frisch aufgestiegenen Verbandsligisten gewechselt ist, wird auch Danijel Sutalo in der kommenden Runde nicht mehr für Süd auflaufen. Der 25 Jahre alte Mittelfeldspieler will aus familiären Gründen etwas kürzertreten.