Mit dem Endspiel des Bezirkspokalwettbewerbs der vergangenen Saison steht das erste Highlight der Fußball-Saison in der Region nach der langen Pause an. Am heutigen Freitag, 18.30 Uhr, treffen der SV Ringingen und die SGM SW Rottenacker/Munderkingen im Riedlinger Donaustadion aufeinander.

