Kurz vor dem Ende der Fußball-Saison haben am Mittwochabend die letzten Nachholspiele stattgefunden. Während in der Bezirksliga die SG Altheim und SG Öpfingen siegreich waren, macht der KSC Ehingen das Rennen um den Aufstieg in der Kreisliga B1 wieder spannend.

Mit 5:1 gewann die SG Altheim das Be...