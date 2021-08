SG Griesingen - SGM Daugendorf/Zwiefalten 0:2

In einer ereignisarmen ersten Halbzeit hatte Thomas Traub, dessen Freistoß der Gästetorhüter gerade noch an den Pfosten lenken konnte, die beste Aktion. In der zweiten Halbzeit bedeutete ein individueller Fehler das 0:1 durch Jonas Seifert (51.). Tobi...