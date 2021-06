Zwei Herzen schlagen in Joachim Oliveiras Brust – und am Samstag, wenn sich bei der Fußball-EM Deutschland und Portugal (18 Uhr/ ARD) gegenüberstehen, werden beide vor Aufregung sogar hämmern. Schließlich ist der Trainer des SV Ringingen (Kreisliga A/Donau) in Portugal geboren, kam aber bereit...