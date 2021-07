Fußballfans der Mannschaften aus der Region können sich die ersten Punktspiel-Termine in ihrem Kalender anstreichen: Mit vier Auswärtsspielen und nur einem Heimspiel gehen die hiesigen Vertreter der Fußball-Bezirksliga in die neue Saison am Sonntag, 22. August. Das geht aus dem Bezirksliga-Spiel...