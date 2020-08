Traumstart für den SSV Ehingen-Süd in der Verbandsliga: Die Mannschaft von Trainer Michael Bochtler hat ein glänzendes Heimspiel-Debüt abgeliefert. Vor einer erneut beeindruckenden Kulisse knüpften die Kirchbierlinger dabei nahtlos an den Liga-Start in Rutesheim und den Knüller im WFV-Pokal an...