Den Ehinger Fußball-Stadtpokal hat in diesem Jahr die SG Öpfingen gewonnen. Der Bezirksligist setzte sich im Endspiel am Fischerwert in Rißtissen 3:0 gegen die TSG Ehingen durch. Dabei hatte sich im letzten Spiel des Abends lange nichts getan. Gerade eine halbwegs gute Tormöglichkeit verzeichnet...