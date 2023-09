Der SV Granheim bleibt auch nach dem dritten Spieltag der Landesliga auf Tabellenplatz zwei. Mit dem 4:0-Sieg gegen den VfL Munderkingen gelang der dritte Sieg im dritten Spiel nach dem Abstieg. In die Partie fanden die Gäste aber besser und waren in den Zweikämpfen so präsent, wie man es gerade ...