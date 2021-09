Derby-Wochen in der Fußball-Bezirksliga und in Rottenacker: Ging es zuletzt für die SG Altheim zur TSG Ehingen und dann gegen die SGM SW Donau, ist nun erneut SW Donau am dritten Aufeinandertreffen zweier hiesiger Mannschaften beteiligt. Und das hat es in sich, denn zu Gast ist Aufstiegsaspirant T...