Die SG Öpfingen will im Heimspiel am Freitagabend (19 Uhr) gegen den SV Langenenslingen endlich wieder einen Sieg landen. Nach drei Bezirksliga-Partien ohne Niederlage hört sich das komisch und dramatisch an, doch für die SGÖ wäre es Zeit, sich für die guten Leistungen gegen Spitzenmannschafte...