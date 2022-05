In der Fußball-Bezirksliga ist die SG Altheim am Samstag (17 Uhr) beim bereits abgestiegenen SV Langenenslingen zu Gast. Die Hausherren unterlagen am Mittwochabend im Nachholspiel der SG Öpfingen mit 0:1 und können damit die Liga nicht mehr halten. Lediglich drei Siege, davon nur einer in der Rü...