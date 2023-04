Die SG Altheim bleibt in der Bezirksliga nach der Winterpause weiterhin ungeschlagen. Am Samstag gelang im Heimspiel ein 2:2 gegen Tabellenführer SV Uttenweiler. Es wäre sogar noch mehr drin gewesen für die Elf von Trainer Martin Blankenhorn, die aber in den Schlussminuten dem Druck der Gäste ni...