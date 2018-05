Fußball Führung zwei Mal verspielt

ph

Kurzer Draufblick auf die Spiele der Fußball-Kreisliga A1: Munderkingen verlor unter der Woche trotz zweifacher Führung mit 3:4 gegen Griesingen. Florian Bieg (13.) und Lukas Ottenbreit (20.) hatten den VfL in Führung gebracht. Bernd Weimann (23.) verkürzte aus Sicht der Gäste, ehe Armin Saile (37.) wieder auf zwei Tore Abstand erhöhte. Noch in Halbzeit eins gelang Mathias Kurz (38.) das 3:2. Im zweiten Abschnitt machten Peter Gobs (64.) und Michael Pfänder (71.) den Gästesieg klar. Munderkingen verspielte damit wie schon gegen Riedlingen eine 2:0-Führung.

Kirchen und Türkgücü Ehingen trennten sich 2:2. Während für die SFK Jürgen Heinzelmann (34.) und Dennis Krutsch (67.) einnetzten, trafen Spielertrainer Tzafer Moustafa (57.) und Ihsan Araz (85.) für die Gäste. Trotz frühem Gegentreffer feierte der FC Schelklingen/Alb den zweiten Sieg in Folge. Beim 2:1-Sieg gegen Ertingen/Binzwangen drehten Timo Rothenbacher (17.) und Fabian Mayer (58.) die Partie. Alexander Hecht (3.) hatte Ertingen in Führung gebracht. Der SV Oggelsbeuren hat mit dem 2:0-Erfolg die eigenen Chancen auf den Ligaverbleib erhalten und gleichzeitig den SF Bussen die letzten Hoffnungen genommen. Jonas Weller (26.) und Christoph Bammer (90.+5) trafen für den Tabellen-13. Nur eine Partie findet am Pfingstwochenende statt. Der SV Oberdischingen (8.) empfängt heute (15 Uhr) den SV Dürmentingen (12.). Die Gäste kämpfen im Fernduell mit Oggelsbeuren noch um den Klassenerhalt.