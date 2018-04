Fußball-Bezirksliga Frühe Führung reicht Schelklingen-Hausen nicht

Von Maurice Glienke

Im Bezirksliga-Derby gestern Abend hat Altheims Trainer Joachim Oliveira auch Spielern aus der zweiten Reihe ihre Chance in der Startelf gegeben. Doch dieses Experiment misslang, denn das sichere Kombinationsspiel, das die Altheimer sonst so auszeichnet, fand zu keinem Zeitpunkt statt. Das nutzten die Gäste aus Schelklingen-Hausen zur frühen Führung und dem Tor von Luca Schleiblinger nach einem Abwehrfehler (10.).

In dieser Phase war die Partie ausgeglichen, weil die Gäste kämpften und sich trotz der Tabellensituation nicht verunsichern ließen. Nach der Halbzeitpause, in der Altheims Trainer Joachim Oliveira zwei Wechsel vornahm, lief es für die Gastgeber besser. Das schnelle Spiel war da und Schelklingen übte zu wenig Druck aus, um die SGA zu stoppen. Nach seiner Einwechslung traf Dominic Stoll zum 1:1-Ausgleich (65.) und wenig später zum 2:1 (72.). „Wir wollen ihn langsam heranführen, aber man merkt den Qualitätsschub, wenn er im Spiel ist“, lobte Trainer Oliveira. Danach traf Daniel Eberhardt zum 3:1, das die Partie dann endgültig entschied (79.). Durch die Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit ist der Sieg für die Altheimer auch völlig verdient gewesen.

Chancen liegen gelassen

Die TSG Rottenacker machte es sich selbst schwer, weil sie zu viele Chancen liegen ließ. Der Sieg hätte deutlicher ausfallen können, wenn man vor dem Tor ruhiger geblieben wäre. Trotzdem verlief der Beginn der Partie schon einmal verheißungsvoll. Kevin Wehle traf zum 1:0 (10.). Danach konterte Altshausen zwar, blieb aber zu ungefährlich und mit kaum Tormöglichkeiten. Auf die Drangphase der Gäste hin traf die TSG kurz vor der Pause zum 2:0 durch Simon Striebel (45.).

In der zweiten Halbzeit lief die Partie nur auf ein Tor, doch die Chancen wurden fahrlässig vergeben. Spielbestimmend blieb einzig die Heimelf, die aber trotzdem weiterhin nicht traf. Die Zuschauer und Spieler der TSG haderten schon genau wie Trainer Timm Walter. Dann erlöste sie Jannik Sachpazidis. Er traf nach einer Stunde zum vorentscheidenden 3:0. Doch nur wenig später verkürzte Altshausen nach einer Standardsituation durch Stefan Kaplan zum 3:1 (65.). Die Chance zur endgültigen Entscheidung verpasste Francesco D´Alessio, der einen Elfmeter vergab. Der erste Erfolg im Frühjahr war für Rottenacker umso wichtiger.

Denn schon am Wochenende stehen für alle Teams aus der Region schwere Aufgaben an. Die TSG Rottenacker reist mit dem ersten Erfolg in der Rückrunde zum Spitzenreiter FC Mengen. Der musste unter der Woche nicht ran, kann aber bei seinem großen Vorsprung schon in zwei Wochen die Meisterschaft klar machen. Die SG Altheim erwartet mit dem SV Bad Buchau das Team der Stunde zum Heimspiel. Aus den letzten vier Partien holte Buchau zehn Punkte und steht erstmals nicht mehr auf einem Abstiegsplatz. „Wir wollen den Schelklingern helfen und das Derby behalten und werden gegen alle Konkurrenten unser Bestes geben“, erklärte Altheims Trainer Joachim Oliveira.

Der FV Schelklingen-Hausen erwartet den FV Bad Schussenried, der am Donnerstagabend den Bad Buchauern mit 0:2 unterlag. Die Schelklinger brauchen dringend Erfolgserlebnisse, um weiter im Rennen um den Klassenerhalt zu bleiben.