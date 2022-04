Der TSV Frommern ist in der Landesliga mit etwas Verspätung dort angekommen, wo er in den Augen von vielen Liga-Konkurrenten hingehört – in der Spitzengruppe. Mit 2:1 besiegten die Zollern-Alb-Kickerinnen zuletzt auswärts den SC Unterzeil-Reichenhofen und schoben sich mit einem mehr absolviert...