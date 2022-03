Mit 2:0 haben die Fußballerinnen des SV Granheim ihr Heimspiel gegen den SV Unterdigisheim gewonnen und damit die Tabellenführung in der Landesliga gefestigt. Die Führung erzielte Franziska Uhl (7.) – wie so oft war Granheim in der Anfangsphase erfolgreich. Doch danach war beim Team von Traine...