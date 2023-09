Mit 6:2 hat der SV Alberweiler das Spitzenspiel der Landesliga gegen den SV Granheim gewonnen. „Vom Spielverlauf her fällt das Ergebnis ein bis zwei Tore zu hoch aus“, sagte Granheims Trainer Bernard Stvoric, der erstmals seit einigen Jahren wieder an der Seitenlinie in der Hessenbühl-Arena st...