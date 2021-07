Bei den Fußballerinnen der SG Dettingen hat sich in den letzten Wochen ganz schön was getan. Rein sportlich war natürlich der erstmalige Einzug ins Finale des Bezirkspokals am auffälligsten. Dass das Endspiel daheim mit 1:3 gegen den SC Blönried verloren wurde, ist zwar schade. Doch auch so war das Abschneiden ein Erfolg für den Klub, der zuletzt zwei richtungsweisende Entscheidungen gefällt hat – wobei beides Mal die Mannschaft selber d...